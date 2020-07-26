كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع تشارك جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسل "أمل حياتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت حنان مطاوع صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة "17 ساعه تصوير يارب اكرمنا، أمل حياتي".

ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

والجدير بالذكر أن حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "الإ أنا" ويتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.