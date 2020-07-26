ديمة بياعة طليقة تيم حسن ترد على دعم وفاء الكيلاني لإبنها

الأحد 26 يوليه 2020

ديمة بياعة Advertisements

ردت الممثلة السورية ديمه بياعه​ على تعليق الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلانى​ بعد دعمها لابنها ورد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "حياتي شكرا على دعمك وكلامك وانشالله منفرح بنجاحات جودي وريان الله يسعدكم ويحميكم".



وسبق أن نشرت الكيلاني عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ورد، وهو يتحدث عن طموحه في أن يكون فيزيائيًا فلكيًا، مضيفاً أنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم بإكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

وعلّقت الكيلاني بالقول :"ورد أنت تجعلنا فخورين جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك".