شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الجزائري تفاجئ إبنتها ترف التقي في كواليس "طبق الأصل" والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 صباح الجزائري Advertisements فاجأت الممثلة السورية صباح الجزائري​​ إبنتها الممثلة ترف التقي بزيارتها في كواليس تصوير مسلسل "طبق الأصل"الذي تشارك في بطولته للمرة الأولى.

وظهرت صباح في فيديو يرصد وصولها مرتدية كمامة بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل جلوسها إلى جانب المخرج علي محيي الدين علي خلف الـ"مونيتور" لمشاهدة اداء ابنتها التي فوجئت بحضور والدتها. ويشار الى أن "طبق الأصل" مؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري، وبطولة عبّاس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق وترف التقي وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وآخرين.

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