شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ منة شلبي في عيدها والان مع التفاصيل

شيرين عبد الوهاب

إحتفلت الممثلة المصرية منه شلبى قبل أيام بعيد ميلادها، يوم 22 تموز الجاري. وتوجهت إليها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب برسالة إلى صديقتها منة شلبي، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا صاحبة عمري يا اللي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح، ومش هنسى إن مريم أول فرحتي اتولدت على إيدك، عقبال ما أفرح بيكي وأشوفلك أجمل أطفال في الدنيا".



يذكر أن منة شلبي تنشغل في تصوير فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

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