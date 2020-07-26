خاص- لايف ستايلز ستوديوز تدخل عالم تيك توك مع نجومها

لا شك في أن مواقع التواصل أصبحت منذ زمن طويل جزءًا من الحياة اليومية لكثير من الفنانين والعالم، لا بل أصبحت ضرورية ومهمة وصلة الوصل الأكبر بين كل الناس.

ظهور المنصات الاجتماعية وارتفاع عدد مستخدميها بشكل كبير جداً، رفع نسبة أعداد مشاهدة الفن الرقمي، وسهّل ذلك كون كلّ الناس تقريبًا باتوا يملكون هواتف ذكية تتصل مباشرة الإنترنت بشكل مستمر لمعرفة آخر الأخبار.

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من هنا، قررت شركة لايف ستايلز ستوديوز الرائدة في الأعمال المصورة في العالم العربي، أن تكون متواجدة على كافة المنصات الرقمية، أولاً كي تكون قريبة من المتابعين والجمهور، ثانيًا لأن هذه المنصات تستقطب شريحة واسعة من الجمهور وخاصة بين أوساط الشباب.

وقد أصبح لـ “لايف ستايلز ستوديوز” تواجدًا ملفتًا في كل من تويتر، فايسبوك، انستغرام، يوتيوب والآن عبر تيك توك المنصة الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة، حيث قامت الشركة بنشر مقاطع للنجوم المنضويين تحت جناحيها نذكر منهم: كارول سماحة، وائل جسار، ياسمين علي، أماني السويسي، عمر كرم، كاميليا ورد، فيفيان مراد، رنا سماحة، روان عليان، مروى عيسى، ميرفا قمر، عمرو المصري. كما شوقت الصفحة على “تيك توك” المتابعين حول اعمال الشركة الجديدة كالفنان الشاب زين.

نذكر ان الشركة تتحضر لسلسلة من الأعمال الفنية مع أهم النجوم في لبنان، مصر، فلسطين، تونس، الجزائر وباقي الدول العربية، على أن نكشف لقراءنا تفاصيل كافة الأعمال أولاً بأول.