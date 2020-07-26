سينما عقيل تحط رحالها في فرنسا

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دبي: في معرض انطلاق برنامج سينما عقيل في ترحال أعلنت سينما عقيل، سينما الأفلام المستقلة في دبي عن ثاني رحلات البرنامج، متجهتاً إلى فرنسا حيث تعرض مجموعة من الكلاسيكيات الخالدة والأفلام المعاصرة التي تحتفى ببهجة ومتعة السفر. يبدأ عرض برنامج سينما عقيل في ترحال: رحلة إلى فرنسا من يوم الجمعة 7 أغسطس ويستمر حتى الـ3 من سبتمبر 2020. البرنامج السينمائي هو نتاج تعاون بين سينما عقيل والمعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، يتخلله أفلام لمخرجيين مميزيين، وحائزيين على العديد من الجوائز وهم فرانسوا تروفو، وجاك ديمي، وجان فيغو، وآغنيس فاردا.

يعد برنامج سينما عقيل في ترحال: رحلة إلى فرنسا بمثابة احتفاء ببهجة الاكتشاف وفقدان الذات في شوارع ومناطق فرنسا خلال العطلة الصيفية. يبدأ البرنامج في المدينة مع كلاسيكية فرانسوا تروفوت 400 ضربة الحائز على عدة جوائز في عام 1955 . ينتقل البرنامج إلى مدينة مدينة شيربورغ الفرنسية الساحلية، والفيلم الموسيقي الرومانسي أحد روائع المخرج جاك ديمي، مظلات شربورغ من بطولة الشهيرة كاترين دينوف. على مقربة من الماء، تعيد سينما عقيل عرض أفلام الراحلة أغنيس فاردا من خلال فيلمها الوثائقي شواطئ آغنيس . رحلة إلى فرنسا تختتم برنامجا بالإبحار على متن رحلة فيلم الأطلنطي للمخرج جان فيجو الشهير لعام 1933 والذي يعد أحد أهم الأفلام على مر العصور.