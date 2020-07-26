وسام حنا مستاء من حجب صورتي المسيح والعذراء من آيا صوفيا

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أعرب الفنان وسام حنا عن استيائه إثر حجب صورتي السيد المسيح والعذراء من متحف آيا صوفيا في العاصمة التركية اسطنبول بعد قرار تحوله الى مسجد.
وقال وسام حنا :”لن يحجبوا نورك“ معلقا على إسدال الستائر البيضاء لحجب صورتَي السيد المسيح والعذراء مريم من متحف آيا صوفيا الذي تحوّل أخيراً الى مسجد، ونشر صورة فسيفساء السيد المسيح الموجودة داخل المتحف وقال: ”لن يستطيعوا أن يحجبوا نور وجهك وكلامك ربي“.
وتابع مستشهداً بأقوال السيد المسيح: ”رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ. لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّيْفَ. بِالسَّيْفِ يَهْلِكُونَ“.
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