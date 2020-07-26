شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تستمع بمياه البحر وإجازة الصيف خلال فترة طفولتها.. اعرف هى مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نيرمين الفقى، عن صورة لها منذ فترة طفولتها وهى تستمتع بالمصيف ومياه البحر، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لها خلال طفولتها بالإضافة إلى صور حديثة وهى تستمتع أيضا بالصيف والسباحة فى المياه، صحبتها بتعليق: "الماضى والحاضر".





من ناحية أخرى، انضمت الفنانة نرمين الفقى إلى فريق مسلسل "شارع 9"، الذى بدأت التحضيرات الأولية له خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى، وتم الاستقرار على معظم الفنانين المشاركين فى البطولة وعلى رأسهم رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.





مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك فى بطولته بوسى وعبير صبرى وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، الذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.







