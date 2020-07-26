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تشارليز ثيرون تكشف كيف أصبحت واحدة من أهم نجوم الأكشن فى هوليوود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارليز ثيرون هي واحدة من أهم نجوم أفلام الحركة والاكشن في هوليوود ، وقد أظهرت ذلك بشكل واضح من خلال فيلمها الجديد  The Old Guard  وغيره مثل أفلام ، و Mad Max: Fury Road و Atomic Blonde .

وفي لقاء مصور مع [email protected]  تذكرت  الممثلة عندما ظهرت في فيلم The Italian Job عام 2003 وطُلب منها وقتها القيام بمزيد من التدريب على القيادة من أجل مشاهد الفيلم مشيرة أنها تعتقد أن الطلب جاء بناء علي أنها امرأة.

النجمة تشارليز ثيرون
النجمة تشارليز ثيرون

 

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تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون

 

وتحدثت عن كيف أصبحت مصممة في حياتها المهنية على إثبات أن المرأة يمكنها تقديم أفلام الحركة تمامًا مثل الرجال، قائلة "بالتأكيد ، فيلم Italian Job كان تجربة رائعة.

وقالت تشارليز ثيرون: "كانت هناك عملية غير عادلة للغاية سارت مع أثناء تصوير فيلم  Italian Job حيث كنت المرأة الوحيدة أمام مجموعة من الرجال وأتذكر أنني حصلت على الجدول الزمني في مرحلة ما قبل الإنتاج بشكل واضح وكانوا قد حددوا لي مدة ستة أسابيع تدريبًا على السيارات أكثر من أي من الرجال وقد كان الأمر مهينًا جدًا" .

وأضافت تشارليز ثيرون قائلة "الخبر السار الآن هو أننا قمنا بتغيير مهم أبطال أفلام الحركة والأكشن" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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