شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نايا ريفيرا يرثيها برسالة موثرة: لا أصدق ما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر الممثل ريان دورسي زوج الفنانة الراحلة نايا ريفيرا حالة الصمت التي ألتزمها لأيام كثيرة منذ حادث الغرق المأساوي لزوجته بداية الشهر الحالي، ووجه رسالة مؤثرة لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث نشر أخر صورها مع أبنها، معلقا عليها قائلا :" الحياة غير عادلة..لا توجد كلمات كافية للتعبير عن الوجع الذي تركته في قلوب الجميع.. لا أعرف إذا كنت سأصدق ذلك".

وأضاف:"كنا معا في اليوم السابق أنا ممتن لأوقاتنا ورحلتنا التي جمعتنا وأعطتنا أحلى وأطيب طفل صغير يمكن أن نأمل فيه.. بالرغم من أنها كانت تنزعج من كثرة التقاطي للصور و الفيديوهات ولكن على الأقل لدي الآن ما أشاركه مع ابننا عندما يكبر..الحياة تدور حول الأوقات الجيدة والأوقات السيئة ، ولكن معها تجعل الأمور السيئة أقل لأن جزءًا منك سيكون دائمًا معنا. لن ينسى أبدا من أين أتى. إننا نفتقدك. سنحبك دائما. أحبك يا ميب".

وتابع :"إلى كل من تواصل معنا ولم تسنح لي الفرصة أو لم أرد عليك مرة أخرى ... شكرًا لكم جميعًا على الحب والدعم الذي شعرت به في طريقنا. سأقول فقط في الختام ، كن لطيفًا مع نفسك ، كن لطيفًا مع الآخرين ، سامح ..إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوله حاول ألا تقول أي شيء.. هناك سلام في الصمت. الوقت على الأرض ثمين وأنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث. اجعل أحبائك قريبين ، وأعتز بالوقت الذي تقضيه مع من تهتم بهم".

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ويعتقد أن الممثلة السابقة نايا ريفيرا قد غرقت أثناء السباحة في البحيرة مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، الذي وجد نائماً في قارب عائم مستأجر بعد أن فات موعده للعودة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، أن السلطات عثرت على جثة، في البحيرة التي غرقت فيها الممثلة نايا ريفيرا.