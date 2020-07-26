شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم زينهم.. سيد عبدالكريم أستاذ الجامعة بدأ حياته الفنية بدور عربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موهبة فنية مميزة جعلت أستاذ الجامعة يذوب فى شخصية المعلم ابن البلد ويتقن دور العربجى ويتميز فى دور عضو العصابة، فلا يمكن أن ننسى المعلم زينهم السماحى فى رائعة أسامة أنور عكاشة "ليالى الحلمية" الذى جسد كل معانى الجدعنة والفدائية وأخلاق ولاد البلد من ابناء المناطق الشعبية، إنه الفنان الكبير سيد عبد الكريم أستاذ الجامعة الذى ذاب فى شخصية المعلم ابن البلد، والذى ولد فى الاسكندرية فى مثل هذا اليوم الموافق 26 يوليو من عام 1936 لأب يمتلك مقهى تاريخى بسيدى جابر.

وعشق سيد عبدالكريم الفن منذ صغره، وكان يجيد التقليد ويتميز بخفة الظل والتحق بفرق التمثيل فى المدارس التى درس بها.

والتحق سيد عبدالكريم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وانضم لفريق التمثيل بالكلية و تعرف خلال المرحلة الجامعية علي صديق عمره المخرج محمد فاضل والتقيا بعد ذلك بالمخرج نور الدمرداش.

وتخرج الفنان سيد عبدالكريم من كلية الزراعة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى من قسم الآفات وحصل على منحة دراسية للحصول علي درجة الدكتوراه من ألمانيا ، وعين أستاذ بكلية الزراعة بمشتهر.

ولم ينس سيد عبدالكريم حلم التمثيل وشارك بعد تخرجه فى عروض المسرح الحديث وبعدها اتجه للدراما التلفزيونية ، وجسد شخصية «عربجي» في أول مسلسلاته التلفزيونية «النصيب»، وبعد نجاحه و إتقانه للدور توالت عليه الأعمال الفنية واحدا تلو الآخر.

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وعرفه الجمهور عام 1978 عندما قدم دور زعفراني في مسلسل أحلام الفتي الطائر، ثم شارك في مسلسلات أبواب المدينة و الشهد والدموع والعديد من أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة مع مجموعة من ألمع النجوم، ومنهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وممدوح عبد العليم وهشام سليم وغيرهم من النجوم.

كما شارك فى العديد من المسلسلات ومنها:"جمهوريه زفتى، زيزنيا، هي والمستحيل، خالتي صفية والدير، امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، على هامش السيرةن محمد رسول الله، لا يااينتى العزيزة، وغغيرها"

ويعد مسلسل «ليالي الحلمية» أحد أهم مسلسلات سيد عبد الكريم على الإطلاق، الذي جسد من خلاله شخصية المعلم زينهم السماحي، وهو الاسم الذي لازمه إعلاميا واشتهر به بين جمهوره ، واصبح علامة فى تاريخه وفى تاريخ الدراما.

أما في السينما، فيعد دوره في فيلم «المهاجر» مع المخرج يوسف شاهين، واحدا من أهم أعماله السينمائية، وكذلك دوره في فيلم «كتيبة الإعدام» مع الفنان نور الشريف.

وتوفي سيد عبد الكريم، عن عمر ناهز 76 عاما في 31 مارس عام 2012، بعد معاناة طويلة مع المرض استغرقت عدة أشهر إثر معاناته لمدة 5 سنوات مع مرض القلب وإصابته بفشل كلوي وجلطات بالمخ.