شكرا لقرائتكم خبر عن "نوال الزغبى" تمارس الرياضة فى منزلها وتحفز الجمهور برسالة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، رسالة إلى جمهورها تحمل شحنة ايجابية تدعوهم إلى البحث عن أحلامهم والسعي في تحقيقها لعدم قدرة أحد على تحقيق أحلامه سوى نفسه، وظهرت نوال الزغبي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وهو تمارس بعض التدريبات الرياضية من منزلها وتحفز جمهورها على تحقيق احلامهم قائلة: " ادفع نفسك لأن لا أحد سيفعل ذلك من أجلك".

ودوماً ما تحرص المطربة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل مع متابعيها من وقت لآخر عبر حسابها على إنستجرام أو تويتر، مثلما حصل مؤخراً، عبر نشرها صورة لها أثناء وقوفها بجانب حمام السباحة، حيث علقت على الصورة بكتابة كلمات لمتابعيها تحثهم فيها على ضرورة الشكر والامتنان مع بدأ اليوم ونهايته على الأشياء الصغيرة التى لم تتغير فى حياتك، وظلت كما هي بجانبك.



نوال الزغبي تمارس الرياضة

وكانت قد عبرت النجمة نوال الزغبى عن اشتياقها لجمهورها ولحفلاتها منذ توقف كل الأنشطة الفنية عقب تفشى فيروس كورونا بالعالم، ونشرت نوال صورة لها من إحدى حفلاتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "اشتقت إلى المسرح... اشتقت إليكم جميعاً".

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وكانت شاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو صغير ظهرت فيه وهى تحمل كلبا بالقرب من حمام السباحة، وظهرت الفنانة نوال الزغبي وهي تلاعب الكلب بلطف بالقرب من حمام السباحة، في مقطع فيديو صغير لم يستغرق سوى 3 ثوان، إلا أنه لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وفي وقت سابق، واصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، الاحتفال بعيد ميلادها، الذى وافق الإثنين 29 يونيو، حيث نشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام "فيديو" خلال إفلاتها بالون حيث تركته تطير في السماء، وشاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو لبنات شقيقها خلال احتفالهن، معلقة على الفيديو قائلة: "حياتى".