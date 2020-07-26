عرض رسالة بخط يد الأميرة ديانا للبيع في مزاد.. صور

رنا صلاح الدين - طرحت رسالة كتبتها الأميرة الراحلة ديانا في 27 يونيو 1991، قبل أربعة أيام من عيد ميلادها الثلاثين، في المزاد العلني.

الأميرة ديانا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كتبت الأميرة ديانا رسالة إلى صديقها دودلي بوبلاك تشكره على الهدية وجاء فيها: "أشعر بالفضول لما سيجلبه العقد المقبل، على مدى السنوات العشر الماضية، تعلمت الكثير، شكراً جزيلاً لك دودلي".

الأميرة ديانا

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الصحيفة، أشارت إلى أنه سيتم طرح الرسالة التي ختمت بشعار قصر كنسينغتون، إلى جانب رسالة ثانية كتبتها والدة الأميرة الراحلة، فرانسيس روث شاند كايد للبيع في دار ديفيد لاي للمزادات بقيمة حوالي 600 جنيه إسترليني في 30 يوليو الجاري.

الأميرة ديانا

الأمير تشارلز ارتبط بديانا في 29 يوليو 1981. وفي عام 1996 تطلق الزوجان، وبعد ذلك بعام توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس. وفي عام 2005، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز.

الأميرة ديانا