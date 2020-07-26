سينيسا إسترادا تنفذ أسرع ضربة قاضية في تاريخ الملاكمة للسيدات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - أصبحت الأمريكية سينيسا إسترادا، صاحبة أسرع ضربة قاضية في تاريخ الملاكمة للسيدات المحترفات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها، ميراندا أدكنز، في النزال الذي جمعهما في أمريكا. مؤخرا.

سينيسا إسترادا انهالت على منافستها بسبع ضربات متتالية مع بدء الجولة، منها أربع في الرأس، أسفرت عن سقوط ميراندا أدكنز بالضربة القاضية، وذلك بعد سبع ثوان فقط من بداية النزال، الذي جمعهما في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا.

سينيسا إسترادا

سينسيا إسترادا، البالغة من العمر 28 عاما، تكون بذلك قد حققت انتصارها التاسع عشر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 8 بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

سينيسا إسترادا

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بينما تجرعت ميراندا أدكنز، البالغة من العمر 42 عاما، مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعد 5 انتصارات متتالية.

سينيسا إسترادا

سينيسا إسترادا

سينيسا إسترادا

سينيسا إسترادا