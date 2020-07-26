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منزل جيجي حديد مستوحى من الطراز العربي.. صور

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رنا صلاح الدين - شاركت الجميلة جيجي حديد، عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية، جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور لتصميم منزلها الجديد المستوحى من التراث العربي الذي تنتمى إليه عائلتها.

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جيجي البالغة من العمر 25 عاما، نشرت مجموعة الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ظهر فيها بعض ملامح منزلها الذي استوحى من الطراز العربي، حيث تواجد ضمن الديكورات "ما شاء الله" التي تتواجد في معظم البيوت العربية لمنع الحسد، بالإضافة إلى كثرة الألوان في الأقمشة التي تستخدمها في الأرضيات والحائط.

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عارضة الأزياء الشهيرة كانت قد أطلت على جمهورها من خلال خاصية البث المباشر على "إنستجرام"، للتحدث عن الجزء الثاني من تعاونها مع "Gigi Journal" مع مجلة "V"، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider ".

8a30c57dd6.jpgمنزل جيجي حديد

وأشارت إلى أنها تفضل ارتداء البيجامة خلال فترة الحمل، لأنها تعتبر من الملابس المريحة بالنسبة لها، لذلك تسعى لشراء 100 لون آخر من البيجامات التي ارتدتها أثناء ظهور بخاصية البث المباشر.

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7b2a7d32d8.jpgمنزل جيجي حديد

06cfecd93e.jpgمنزل جيجي حديد

10024d65ef.jpgمنزل جيجي حديد

b45ce219fa.jpgجيجي حديد

938a06867f.jpgجيجي حديد

4f544e4fb5.jpgجيجي حديد

5e6e14440e.jpgجيجي حديد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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