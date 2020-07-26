منزل جيجي حديد مستوحى من الطراز العربي.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الجميلة جيجي حديد، عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية، جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور لتصميم منزلها الجديد المستوحى من التراث العربي الذي تنتمى إليه عائلتها.

منزل جيجي حديد

جيجي البالغة من العمر 25 عاما، نشرت مجموعة الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ظهر فيها بعض ملامح منزلها الذي استوحى من الطراز العربي، حيث تواجد ضمن الديكورات "ما شاء الله" التي تتواجد في معظم البيوت العربية لمنع الحسد، بالإضافة إلى كثرة الألوان في الأقمشة التي تستخدمها في الأرضيات والحائط.

منزل جيجي حديد

عارضة الأزياء الشهيرة كانت قد أطلت على جمهورها من خلال خاصية البث المباشر على "إنستجرام"، للتحدث عن الجزء الثاني من تعاونها مع "Gigi Journal" مع مجلة "V"، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider ".

منزل جيجي حديد

وأشارت إلى أنها تفضل ارتداء البيجامة خلال فترة الحمل، لأنها تعتبر من الملابس المريحة بالنسبة لها، لذلك تسعى لشراء 100 لون آخر من البيجامات التي ارتدتها أثناء ظهور بخاصية البث المباشر.

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منزل جيجي حديد

منزل جيجي حديد

منزل جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد