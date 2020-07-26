شكرا لقرائتكم خبر عن جيني إسبر تحذر من فيروس كورونا وهذا ما كشفته والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 جيني إسبر أطلت الممثلة السورية ​جيني إسبر عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها، بدت فيها تضع كمامة على وجهها، وعلقت إسبر :"بالبداية كنا نسمع عن أرقام المصابين.. حاليا صرنا نسمع ونعرف أشخاص مصابين بكورونا، الفايروس عم ينتشر كتير.. والقصة ماعاد بدها بس وعي.. بدها التزام كامل لنحمي حالنا ونحمي أهلنا والناس لمنحبون.. الاستهتار بيضر بالكل..".

وأضافت إسبر في تعليقها على الصورة :"انشالله فترة وبتمر.. المهم تمر ونكون كلنا مناح، الله يشفي جميع المصابين ويخلصنا من هالفايروس بدون خسارات".

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