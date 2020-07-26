إبن عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور على صحة والده وماذا عن الإعتزال؟

الأحد 26 يوليه 2020

الممثل المصرى عبد الرحمن أبو زهرة

طمأن أحمد​ عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور على صحة والده الممثل المصرى عبد الرحمن أبو زهرة، وقال إن صحة والدة جيدة، وليست لديه أية مشاكل، ولكنه كان مرهقاً قليلاً، وهو موجود حالياً في المنزل.

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وقال :"الوالد زي ما الناس كلها عارفة 86 سنة سُمعة طبيبة، عمره ما علمنا غير كل حاجة كويسة، وده رصيده الكبير أوي اللي عند الناس، من وأنا صغير لحد النهاردة عمري في حياتي ما روحت مكان حتى في أوروبا ويعرفوا إن ده والدي مش هتتخيلوا كمية الحب والاحترام اللي بشوفها والعرفان بالجميل".

وعن تفكير والده في الإعتزال وغيابه خلال الفترة الأخيرة، قال أحمد :"الموضوع يتلخص في إننا كنا عاوزينه الفترة اللي فاتت يقعد في البيت عشان كورونا، رغم إن طبيعته نشيطه، والسبب التاني اللي قاله أكتر من مرة هو وفاة والدتي واللي حصلت آخر نوفمبر العام الماضي وده أثر عليه نفسيًا ومجتمعيًا".

كلام أحمد عبد الرحمن جاء في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، والذي تقدمه ال​اعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة.