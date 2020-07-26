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شكرا لقرائتكم خبر عن يارا بإطلالة تخطف الأنظار والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
الفنانة اللبنانية يارا
أطلت الفنانة اللبنانية يارا على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها، وكتبت :"صباحكم بداية جميلة، وطريق مفتوح وأُمنيات تَتَحَقّق وراحة تدوم، وسعادة وابتسامة لا تزول Good morning and have a blessed Day everyone"، وأرفقت يارا عبارتها بقلب أحمر.
متابعو يارا أعجبوا كثيراً بإطلالتها هذه، ووجهوا لها تحياتهم، وتمنوا لها أن تمضي يوماً جميلاً، وأرفقوا تعليقاتهم بالكثير من القلوب الحمر.
وكانت طرحت يارا مؤخراً أغنيتها الجديدة "الهروب"، من كلمات ماجد، ألحان صمت وتوزيع شريف قاسم. ويقول مطلعها :"لا تهدد لا تجادل وأنت اغلاطك كبيره لاتصدق إني بغفر كل بعادك والغياب".
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