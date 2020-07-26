شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تفجّر غضبها بسبب عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 نيكول سابا Advertisements بعد إرتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في لبنان، وذلك نتيجة عدم إلتزام مجموعة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الوقائية من الفيروس.

عبرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا عن غضبها مما يحصل، وأطلت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت :"كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!".

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