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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة العازف بيتر جرين أحد مؤسسي فرقة "فليتوود ماك" والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
توفي عازف الجيتار بيتر جرين، أحد مؤسسي فرقة "فليتوود ماك" البريطانية، عن 73 عاما.
وقال مكتب المحاماة "سوان تروتن"، في بيان، إن جرين "توفي بهدوء خلال نهاية الأسبوع أثناء نومه".
وكان جرين معروفا بموهبته الكبيرة في عزف موسيقى البلوز والروك وقد أعجب أسلوبه السلس الفنان بي بي كينج.
وأسس "فليتوود ماك" مع عازف الدرامز مايك فليتوود في لندن عام 1967، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقد ألف أغاني مثل "الباتروس" و "أو ويل" طبعت أسلوب الفرقة وساهمت في شهرتها.
وألف كذلك أغنية "بلاك ماجيك وومان" التي اشتهرت بعد ذلك بصوت كارلوس سانتانا في عام 1970.
لكن في السنة نفسها اضطرته مشاكل نفسية والإدمان إلى مغادرة الفرقة والتوقف عن الموسيقى لبعض الوقت.
ودخل بيتر جرين مع 7 آخرين من أفراد الفرقة إلى متحف "هال أوف فايم" لمشاهير الروك في عام 1998.
وأشاد المغني كات ستيفنز ببيتر جرين في تغريدة واصفا إياه بأنه "بطل مجهول"، وحيا "نزاهته وإبداعه الموسيقيين".
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