سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26 يوليو 2020.. الجنيه ينتظر السندات

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم صرافات البنوك الكبرى، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين فقط، في إشارة إلى اتجاه السوق للاستقرار على سعر متقارب.

يأتي استقرار الدولار في مصر بينما تستعد الحكومة المصرية لطرح صكوك وسندات خضراء.

وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين في وزارة المالية لبلومبرج إن الحكومة في مراحل متقدمة من طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في كل من بنك المشرق، وبنك أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، كريدي أجريكول، وبلوم، المصري الخليجي

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وهيمن سعر 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع على الدولار في مصر في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.

وتكرر هذا السعر على شاشات بنوك، مصر إيران، والتعمير والإسكان، وعودة، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وقناة السويس.

أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في بنوك الأهلي ومصر والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والأهلي اليوناني والمصرف المتحد والإسكندرية والبركة والعربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.32 جنيه للشراء و18.55 جنه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 49.42 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.