خاص- جوزيف عطية يتخطى بمسؤوليته كبار النجوم في حفل زفاف

فاجأ النجم اللبناني جوزيف عطية المتابعين عبر حسابه على انستغرام بنشر مجموعة فيديوهات من حفل زفاف أحياه في لبنان، حيث ظهر وهو وضع “كمامة” للوقاية من فيروس كورونا أثناء احتكاكه بالحضور.

وكان لافتاً ان جوزيف قدّم وصلته الغنائية على المسرح دون أن يضع الكمامة بسبب التباعد الاجتماعي، لكن عندما قرر الاقتراب من الحضور، وضع الكمامة وذلك إلتزامًا بالإجراءات الوقائية اللازمة لحماية نفسه ومن حوله من هذا الوباء الذي ينتشر بشكل واسع في كل دول العالم ويشكل خطرًا على حياة الناس.

ويعتبر جوزيف عطية، الذي خطى صوب النجومية بخطوات ثابتة واختيارات غنائية مميزة، أول فنان يغني وهو يضع كمامة، وهو ما يُحسب له ويدل على مسؤولية من قبله في التعاطي مع الخطر الذي يهدد العالم، على عكس بعض الفنانين الذين لم يكترثوا للموضوع واختلطوا مع الناس غير مبالين بخطورة الوباء.

آخر أعمال جوزيف عطية، أغنيته الخليجيّة الأولى “خط أحمر”، كلمات فراس الحبيب، ألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء حول هذه التجربة الجديدة بسؤال “هل أحببتم جوزيف عطية في تجربته الخليجيّة الأولى خط أحمر؟”

Advertisements

فأتت النتيجة على الشكل التالي:

اتمنى تكرار التجربة 40.54%

ليس كثيرًا 32.34%

جيد جدًا 27.03%

إذًا، أحب الجمهور تجربة جوزيف عطية الخليجيّة الأولى في أغنية “خط أحمر” خاصة أنها أخذت منه وقتًا طويلاً لإتقان اللهجة. وتمنى الجمهور عليه تكرارها، وهذا ما كشف عنه جوزيف بالاعلان عن تجهيزه لأغنيتين خليجيتين رومانسيتين تختلفان عن “خط أحمر”.

نذكر أنّ “عطيّة” يعمل حاليًّا على أغنية باللهجة المصرية وذلك بالتعاون معDJ Rodge. سيكشف عن تفاصيله تقريبًا