كانييه ويست يعتذر لكيم كردشيان بعد مواقفه المثيرة للجدل

اعتذر مغني الراب كانييه ويست من زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان بعدما أثار الجدل بسلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر مؤخرًا.

وقال “ويست” عبر حسابه على تويتر: “أود أن أعتذر لزوجتي كيم لنشري أمورًا خاصة بيننا. ‏لم أقم بحمايتها مثلما قامت بحمايتي، كيم أريد أن أقول أنني أعلم أنني أذيتك. أرجوك سامحيني. شكرًا على تواجدك بجانبي دائمًا”.

وكان كانييه ويست قد غرّد كاشفاً إنه يسعى للطلاق من كيم كردشيان لكن التغريدة اختفت بعد دقائق. وأتت هذه التغريدة بعدما سلسلة من التغريدات أثارت الكثير من التساؤلات ولكن تم حذفها لاحقاً حيث اتهم كانييه زوجته كيم بمحاولة ادخاله الى مستشفى للأمراض العقلية. كما قال كانييه انه لا يريد حماته كريس جينر أن تكون حول أطفاله.

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كل التغريدات تم حذفها باستثناء الإعلان عن ألبومه الجديد بقي على حساب كانييه ويست على تويتر.

لكن كيم كردشيان كسرت الصمت لاحقاً وأطلقت نداءً الى الجمهور بإحاطة زوجها بمشاعر التعاطف والإشفاق وذلك بسبب معاناته مع مرض ثنائي القطب، ما دفعه لإصدار سلسلة من التغريدات المشوشة في موضوعات من السياسة إلى الزواج.

نذكر أن كانييه ويست سبق وأعلن في عام 2018 أنه مُصاب باضطراب ثنائي القطب. ودخل المستشفى عام 2016 لتلقي العلاج النفسي.