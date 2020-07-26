سمية الخشاب: أواجه المتحرشين بـ"البلوك"

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أعربت الفنانة سمية الخشاب عن تعرضها المستمر للتحرش في الشارع وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وصرحت لـ"اليوم السابع" إنها كثيرا ما واجهت التحرش فى الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفة أنها تواجه محتوى الرسائل الخارج بـ"البلوك" مشيدة بتصرف بعض النجمات فى الفترة الأخيرة بفضح المتحرشين على مواقع التواصل الاجتماعي..

وقالت الفنانة سمية الخشاب إن موضوع التحرش زاد عن حده، ويجب أن نأخذ خطوة إيجابية، موضحة أن هناك شبابا صغار السن لا يعرفون ما يفعلون ويجب توعيتهم، كما يجب أن يكون هناك مراكز تأهيل لتعريف الشباب بالقيم الأخلاقية، متمنية من نجوم الفنانين طرح أعمال فنية هامة تبرز قيم المجتمع.

وأكملت الخشاب، خلال تصريحات تليفزيونية أنه يجب أن نستعين بمدربى التنمية البشرية، ومن يعملون فى مجال التوعية لتعريف الفتيات بحقوقهم وواجباتهم، قائلة: "أنا تعرضت للتحرش وأنا فى سيارتى وعلى السوشيال ميديا ولا أجيب على أحد، وفى إحدى المرات شاهدت شخصاً يعاكس فتاة وهى ترتدى ملابس محتشمة للغاية".

ووجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى الفتيات اللواتى يتعرضهن للتحرش أو الاغتصاب، مؤكدة دعمها الشديد لكل فتاة تعرضت إلى التحرش، مشيرة إلى أن التحرش جريمة ليس لها أى مبرر.