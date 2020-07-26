كيم كارداشيان تتلقى اعتذارا من زوجها

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تقدم مغني الراب الأميركي "كانييه ويست" باعتذار لزوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على "تويتر".

وجاء اعتذاره بعد أيام على اعلانه خطط الطلاق منها قبل أيام فقط. وكتب في تغريدته: "أود أن أعتذر لزوجتي كيم لنشري أمور خاصة بيننا، لم أقم بحمايتها مثلما قامت بحمايتي، كيم أريد أن أقول أنني أعلم أنني آذيتك. أرجوك سامحيني. شكرا على تواجدك بجانبي دائمًا".

على الرغم من أن "ويست" لم يحدد "الأمور الخاصة" التي كان يشير إليها، إلا أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا باعترافه الصادم حول تفكيره هو زوجته على إجهاض طفلتهما "نورث" وذلك خلال مسيرته الانتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي.

وسابقًا، نشر "كانييه" تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع "انستغرام" يكشف فيها أنه يسعى للطلاق والانفصال عن زوجته وكتب: "أنا أحاول الحصول على الطلاق منذ أن التقت كيم مع ميك ميل في ووردلولف من أجل إصلاح السجون"، لكن التغريدة اختفت بعد دقائق من نشرها ولم يرد على أي تعليق حول الموضوع.

وهاجم "كانييه"حماته "كريس جينر" وحبيبها "كوري" عبر سلسلة تغريدات لاذعة صدمت متابعيه، فقد أشار أنها لم يعد مرحب بها حول أطفاله بعدما حاولت حبسه عدة مرات برفقة طبيب نفسي، واتهمهما أن لها يد في تسريب الفيديو الإباحي الخاص بـ"كيم" مع حبيبها السابق "راي راي" ودفعها للظهور عارية على غلاف مجلة Playboy.

وكتب في تغريدته: "كريس لا تتلاعبي معي، أنت وحبيبك الهادئ لا يسمح لكما التواجد حول أطفالي..كلكم حاولتم حبسي".