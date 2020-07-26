قبلة كوليت تحرج عاصي الحلاني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







في فيديو نشره الفنان عاصي الحلاني على حسابه الخاص على انستغرام بدا محرجا للغاية حين أقدمت زوجته عل تقبيله أمام جمع من الأصدقاء احتفالا باطلاق أغنيته الجديدة.

ونشر عاصي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، من الاحتفال الذي حضره بعض المقربين منهما، ظهر فيه بصحبة زوجته وأمامهما تورتة ضخمة أثناء احتفالهما بطرح أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي".

وقام الحلاني بتقبيل زوجته، إلا أن الأخيرة لم تتركه وقبلته بقوة، بينما حاول هو الابتعاد عنها ووضح عليه الشعور بالخجل، خاصة أنهما لم يكونا وحدهما في المكان.

وعلق عاصي الحلاني على مقطع الفيديو قائلًا: " الله يديم الفرح عليكم بس للحقيقة خجلتني قبلة بالإكراه.. #رجعتيني_لبدايتي".