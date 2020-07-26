شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عزة: حبيبة قلب ماما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلاد ابنتها الكبري عزة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها معلقة عليها قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة يا عزة يا ‏حبيبة قلب ماما.. قلبي أنا بحبك اوي عقبال 1,000,000 سنة يا عمري".

وكانت انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.

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ومن كلمات الدويتو الغنائى: "من وسط كل التحف انتى اللى انتيكا.. مظبوطة ع المسطره مش عايزه استيكه.. واخده الدلع من مصر والجمال م الغرب تقوم عشانك حرب تخسرها امريكا"، ومن المقرر أن يتم طرحه ديتو في عيد الأضحي.

من ناحية أخري كشف الفنان سمير صبرى فى أحدث لقاءاته التليفزيونية ببرنامج التاسعة على التليفزيون المصرى عن تفاصيل خلافه مع أحد وزراء الإعلام وقت الرئيس الراحل أنور السادات والتى كانت سببا فى إيقاف برنامجه عن العرض.

القصة بدأت عندما طلب أحد النواب من رئيس التليفزيون وقتها ظهور إحدى الراقصات المبتدئات فى برنامج سمير صبرى "النادى الدولى" والذى كان معنى بالثقافات الأوروبية ونجوم الفن المصرى، وبالفعل استضاف رغمًا عنه تلك الراقصة وهى الفنانة فيفى عبده وفقا لتصريحات إعلامية سابقة لسمير صبرى وطرح عليها سؤالا فى البداية عن مكان نشأتها وأين تعلمت الرقص، فقالت من "ميت أبو الكوم " نفس مكان نشأة الرئيس الراحل فتغيرت ملامح وجه سمير صبرى بشكل واضح ونظر للمخرج وطلب حذف تلك المقدمه ولكن هذا لم يحدث، وأذيعت الحلقة كاملة وانقلبت الدنيا رأسا على عقب.