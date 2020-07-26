شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي ميناج وجيسيكا بيل مش أول ناس..نجمات نجحن فى إخفاء خبر حملهن فترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث الكثير من نجمات العالم عن قدر أكبر من الخصوصية وذلك بسبب تركيز وسائل الاعلام علي أدق تفاصيل حياتهن اليومية سواء مع أسرهم أو بالعمل خلال التصوير أو خلال حضورهن الحفلات و السهرات الخاصة ، إلا أن هناك عدد من نجمات العالم نجحن في إخفاء خبر " الحمل " لفترة طويلة منهن من احتفظت بهذا الخبر وصولا للشهور الأخيرة و اخريات لم يعلنا عن الحمل حتي وصول الطفل للحياة .

كانت آخر النجوم التي احتفظت خبر حملها لعدة أشهر هي النجمة العالمية نيكي ميناج التي قررت أن تكشف عن خبر حملها للعالم كله من جلال جلسة تصوير مثيرة جلعت ميناج محط تركيز الأضواء من قبل وسائل الاعلام الفنية حول العالم .

اما النجمة العالمية جيسيكا بيل فقد أنجبت مؤخرا طفلها الثاني من النجم العالمي جاستين تيمبرليك ، و لم يتم الكشف عن هذا الخبر إلا بعد عدة أيام من وضع بيل لمولودها الثاني .



بيل و جاستين بيل و جاستين

وتضم قامة النجوم النجمة و السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد التي كشفت شهر أبريل الماضي أنها حامل في الشهر الثالث وتنتظر مولودها الأول من المغني العالمي زين مالك .

كما ضمت قائمة النجمات الاتي اتبعن نفس النهج كل من النجمة العالمية بيونسيه التي أنتظرت أربعة أشهر علي حملها لتفاجئ الجمهور بجلسة تصوير مثيرة كشفت من خلالها خبر الحمل ، و تدخل أيضا القائمة النجمة العالمية آن هاثاواي وكلو كاردشيان و كيلي جينر و بينك و غيرهن .

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آن هاثاواي



بينك



بيونسيه



نيكي ميناج (2)



السوبر موديل جي جي حديد