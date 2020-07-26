شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم إجازة من تصوير "صابر وراضى" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم أحمد آدم وفريق عمل فيلمه الجديد "صابر وراضى" للمخرج أكرم فريد على إجازة من التصوير بسبب تغيير الديكورات وموسم عيد الأضحى، ومقرر أن يستأنف بطل العمل التصوير مرة أخرى، بعد إجازة عيد الأضحى فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وتدور أحداث "صابر وراضى"، في إطار كوميدى حول سائق ويجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائماً راضياً عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين.

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وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنسانى، والعمل من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، حيث صور أحمد آدم الأيام الماضية بإحدى فيلل شبرامنت.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.