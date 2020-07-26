نادية الجندي تسترجع ذكرياتها: "السينما هي التاريخ الحقيقي لأي فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: استرجعت النجمة نادية الجندي ذكرياتها بعرض عددا من أعمالها الفنية ونشرت بوسترات أعمالها عبر حسابها الرسمي على تويتر وجاء بينها: " الباطنية وجبروت امرأة" و"ملف سامية الشعراوي". وكتبت: "ستظل السينما هي التاريخ الحقيقي لأي فنان"". كانت الفنانة نادية الجندي، أحيت الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي.

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