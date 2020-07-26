كانييه ويست يعتذر لـ"كيم كارداشيان": "أحبك سامحيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

اعتذر المغني كانييه ويست لزوجته كيم كارداشيان، بعدما هاجمها على حسابه بموقع "تويتر".

وكتب كاني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أود أن أعتذر لزوجتي كيم كارداشيان لإعلانها شيئًا خاصًا لم أقم بتغطيته مثلما قامت بتغطيته".

وأضاف كانييه: "أريد أن أقول أنني أعلم إني آذيتك، رجاءً سامحيني، شكرًا على تواجدك بجانبي دائمًا".

كان كانييه ويست قد كتب عدة تغريدات غريبة وحذفها لاحقاً عن محاولته اتخاذ قرار الطلاق من كيم، بعد أن قابلت الرابر ميد وأنها حاولت إدخاله مصحة عقلية، أما التصريح الأكثر إيذاءً كان عن مطالبتها بالإجهاض لكنها لم تفعل ذلك.