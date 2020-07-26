تراند اليوم : فنانة مصرية أرادت تكريم والدها الفنان فوضعت صورته على مكان حساس

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وقعت فنانة مصرية شهيرة في موقف محرج بعد محاولتها تكريم والدها بطريقة بدت غير موفقة.
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نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة من كواليس البرنامج الجديد الذي من المقرر أن تقدمه الفنانة انتصار .
وظهرت إيمي في الصورة بإطلالة لافتة حيث ارتدت تنورة عليها صور كثيرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.
وظهر "زكريا" في عدة صور مختلفة له على تنورة "إيمي" في الصورة التي نشرتها عبر انستجرام وحققت رواجا كبيرا.
وأشاد كثيرون بإطلالة إيمي وتكريمها لولادها بينا رأى أخرون أن التكريم لم يكن موفقا وبخاصة أنها وضعت صورًا لوالدها في أماكن غير لائقة.
وتوفي طلعت زكريا في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019.