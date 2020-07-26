تراند اليوم : تطور مفاجئ.. "كاني ويست" يوجه رسالة اعتذار إلى ""كيم كارداشيان"

قدم مغني الراب، كاني ويست، اعتذاره لزوجته نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بعد هجومه عليها عبر سلسلة من التصريحات والتغريدات، وإعلانه اعتزامه الطلاق منها، إثر اتهامها بأنها أرادت إجهاض ابنتهما الكبرى.

وكتب كاني عبر حسابه على موقع "تويتر": "أود أن أعتذر لزوجتي كيم لإعلانها شيئًا خاصًا، لم أغطيها كما غطتني. إلى كيم أريد أن أقول أنني أعلم أنني أذيتك. رجاءً سامحيني. شكرًا على تواجدك بجانبي دائمًا".

ويوم الاثنين الماضي، أطلق مغني الراب عاصفة من التغريدات على زوجته لمحاولته "حبسه" بعد تصريحاته عن محاولتها إجهاض ابنتهما الكبرى في أول تجمع انتخابي عقب إعلانه عزمه الترشح للرئاسة في ولاية ساوث كارولينا.

وقال: "حاولت كيم إحضار طبيب لي حبسني مع طبيب. إذا تم حبسي مثل مانديلا... سوف تعرف لماذا".

ونشر كاني (47 عامًا) عدة تغريدات حذفها لاحقًا تستهدف كيم. وقال إنه كان يحاول طلاقها الواقع لمدة عامين، منذ أن التقت مغني الراب ميك ميل في فندق.

وتحدثت نجمة تلفزيون الواقع كيم الصحة النفسية لزوجها، كاني ويست، بعد تصريحاته المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية.

وكتبت على حسابها على "إنستجرام" يوم الأربعاء: "كما يعلم العديد منكم، كاني يعاني من اضطراب ثنائي القطب". واستطردت قائلة إنه "شخص لامع لكنه معقّد.. ولا تتوافق كلماته مع نواياه أحيانًا".

وتزوجت كيم من مغني الراب الشهير عام 2014.

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وقالت إنها لم تتحدث علنا في السابق عن تأثير صحة زوجها النفسية على العائلة لأنها أرادت الحفاظ على أولادها وعلى خصوصية زوجها.

وأضافت: "اليوم أشعر أنني يجب أن أذكرها بسبب المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصحة النفسية". وتابعت قائلة إن زوجها يتعرّض للانتقاد لأنه شخصية معروفة، وقد تجذب أفعاله أحيانا "آراء ومشاعر حادّة". وطلبت المزيد من التفهّم والتعاطف مع حالته.

وذكرت أن زوجها عانى من الكثير من الضغوط كونه فنانا وأسود البشرة، "وعانى من خسارة والدته، وكان عليه التعامل مع الشعور بالعزلة الذي يزيد مع اضطراب المزاج ثنائي القطب".

وأضافت أن هذا الوضع لا ينقص أو يبطل أحلامه وأفكاره المبدعة بصرف النظر عن حجمها أو عدم إمكانية تحقيقها لدى البعض.

وأكدت أن "هذا جزء من عبقريته، وجميعنا شهد تحقيقه العديد من أحلامه الكبيرة". ودعت المجتمع إلى الاهتمام بالأفراد الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية.