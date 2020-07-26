كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد زاهر على يكشف موعد تصوير مسلسله الجديد "لؤلؤ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد زاهر في هذه الصورة برفقة مي عمر يروج لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "لؤلؤ" قائلاً: "انتظرونا انا و مي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبا جدا و سوف نبدا التصوير نص شهر ٨ باذن الله".

وتابع: "وارجو من بعض الساده الصحفيين عدم نشر اخبار غير صحيحة دون التاكد من اصحاب الشأن وشكرا جزيلا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، مسلسل"البرنس الذى تم طرحه رمضان الماضي ، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً ، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

ويشارك أحمد زاهر في فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.