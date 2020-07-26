- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - كشف أليخاندرو غوميز، فائد فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، أنه تسلل مع نجله إلى غرفة تغيير الملابس لفريق يوفنتوس لالتقاط صورة مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب مباراتهما.
أليخاندرو غوميز
صحيفة A BOLA" " البرتغالية الرياضية نقلت عن اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، قوله: "إنه لاعب عظيم أراد ابني التقاط صورة معه، تمكنا بمساعدة باولو ديبالا من الوصول إلى غرفة تغيير الملابس، لقد كان مذهلا، بدا وكأنه دمية جميلة مثل " باربي".
نجل أليخاندرو غوميز
كريستيانو رونالدو كان قد أنقذ فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا المتألق، في تلك المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
رونالدو أحرز هدفي "البيانكونيري" من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (55 و90) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، وانتهت بالتعادل (2-2).
أليخاندرو غوميز
يوفنتوس يعتلي صدارة الدوري وبات قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ باللقب للمرة التاسعة على التوالي.. بينما يشغل أتالانتا مركز الوصافة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب ونجله يتسللان إلى غرفة كريستيانو رونالدو.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.