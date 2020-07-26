المقاتل الرومانسي يفاجئ صديقته بخطبتها على الحلبة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - كثيرا ما يفاجئ الرياضيين الجماهير بأفعال غير متوقعة منها أن يقوم أحدهم بطلب يد صديقته في أرضية الملعب أو على حلبة المصارعة، مما يضفي جوا من المفاجأة على الحدث ويفرح كثيرا الطرف الآخر.

فيتالي سليبينكو

الروسي فيتالي سليبينكو، فاجأ صديقته بطلب يدها للزواج، عقب فوزه على تشيرسي دودايف، في النزال الذي جمعهما بمدينة سوتشي، في بطولة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

Advertisements

سليبينكو كان قد دعا صديقته إلى الصعود إلى الحلبة، ولم يتمالك المقاتل نفسه، وأجهش بالبكاء من الفرحة، حتى أنه تحدث بصعوبة لطلب يدها، ولكن خطيبته ردت بالموافقة.

فيتالي سليبينكو

فيتالي سليبينكو، البالغ من العمر 25 عاما، حقق انتصاره الثاني عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

فيتالي سليبينكو