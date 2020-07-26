فن ومشاهير

والد ليونيل ميسي يهاجر إلى بؤرة تفشي فيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - قرر خورخي ، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الإسباني، الانتقال للعيش في إيطاليا.

ووفقا للصحفي الرياضي الإيطالي المعروف، جيانلوكا دي مارزيو، جاء قرار والد ميسي لأنه يود الاستفادة من التسهيلات الضريبية هناك.

الصحفي الايطالي الشهير استبعد كل المزاعم التي اعتبرت استقرار والد ميسي في إيطاليا مؤشرا قويا على احتمال انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى من بوابة إنتر ميلان.

دي مارزيو أوضح أن ليونيل ميسي سبق له التأكيد في مرات عديدة عن احترامه الكامل لعقده مع برشلونة، وليست له أدنى رغبة في الرحيل عن أسوار "كامب نو".

6911129be3.jpgليونيل ميسي ووالده

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ميسي صاحب الـ 33 عاما يرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف العام 2021، لكنه أثار جدلا واسعا مؤخرا حول مستقبله، بعدما جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

7b8435d3fe.jpgليونيل ميسي ووالده

كانت وسائل إعلام قد تناقلت على نطاق واسع، أنباء عن إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي، بعد شراء والده ووكيل أعماله، خورجي ميسي، منزلا في إيطاليا.

2e728c28c9.jpgليونيل ميسي ووالده

يشار إلى أن إيطاليا هي أول دولة أوروبية تتعرض لانتشار واسع لفيروس المستجد، لكن أعداد المصابين اليومية باتت أقل بكثير مما كان عليه الحال نهاية مارس الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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