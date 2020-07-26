والد ليونيل ميسي يهاجر إلى بؤرة تفشي فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - قرر خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الانتقال للعيش في إيطاليا.

ووفقا للصحفي الرياضي الإيطالي المعروف، جيانلوكا دي مارزيو، جاء قرار والد ميسي لأنه يود الاستفادة من التسهيلات الضريبية هناك.

الصحفي الايطالي الشهير استبعد كل المزاعم التي اعتبرت استقرار والد ميسي في إيطاليا مؤشرا قويا على احتمال انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان.

دي مارزيو أوضح أن ليونيل ميسي سبق له التأكيد في مرات عديدة عن احترامه الكامل لعقده مع برشلونة، وليست له أدنى رغبة في الرحيل عن أسوار "كامب نو".

ليونيل ميسي ووالده

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ميسي صاحب الـ 33 عاما يرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف العام 2021، لكنه أثار جدلا واسعا مؤخرا حول مستقبله، بعدما جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

ليونيل ميسي ووالده

كانت وسائل إعلام قد تناقلت على نطاق واسع، أنباء عن إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي، بعد شراء والده ووكيل أعماله، خورجي ميسي، منزلا في إيطاليا.

ليونيل ميسي ووالده

يشار إلى أن إيطاليا هي أول دولة أوروبية تتعرض لانتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، لكن أعداد المصابين اليومية باتت أقل بكثير مما كان عليه الحال نهاية مارس الماضي.