صورة جان يامان قبل الشهرة تحدث تفاعلا واسعا.. هل تغيرت ملامحه كثيرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت صورة الفنان التركي الشاب جان يامان تفاعلاً واسعًا بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في بداياته، واختلاف ملامحه فيما بعد عندما دخل الشهرة الفنية من خلال الأعمال الدرامية التي جسدها خلال السنوات القليلة الماضية.

وفور تداول الصورة بدأت المقارنات تنهال عليه، لاسيما وأنه يتعرض حاليًا للانتقادات بسبب استعراض جسده وشعره عبر حساباته على السوشال ميديا، مشيرين إلى أن النقود والاهتمام بنفسه جعلت منه مختلفًا عن شكله في بداياته.

ولقي الفنان التركي، الذي يُعرض له حاليًا مسلسل "السيد الخطأ" من يدافع عنه أيضًا، وأشاروا إلى أن جميع الفنانين تغيروا وليس هو وحده وهذا ما تتطلبه الشهرة، واستشهدوا بزملائه الفنانين الأتراك مثل بوراك أوزجيفيت، وكيفانش تاتليتوغ، وغيرهما، كما تحدث البعض عن النجوم المصريين في السابق والوقت الحالي، وركزوا على تامر حسني، ومحمد فؤاد، وأحمد حلمي، وسعد الصغير، وسواهم.

ويحظى الفنان جان يامان بمتابعة واسعة واهتمام كبير بين الجمهور، خاصة وأنه أحدث حالة من الجدل لشخصيته وتصريحاته الجريئة التي أطلقها في مناسبات إعلامية عديدة إن كان بعلاقاته العاطفية مع الفنانات، أو الفتيات بشكل عام، إضافة إلى شهرته الدرامية التي بدأت عند مشاركته في مسلسل "الطائر المبكر" الذي عرض عام 2018 برفقة الفنانة ديميت اوزدمير، وحقق نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي.

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وقبل أيام قليلة نجح يامان في مسلسله الأخير "السيد الخطأ" بجذب الأنظار إليه، وبدأ يحصد نجاح العمل بعد أن تعرض للانتقادات في حلقاته الأولى، فقررت إدارة شبكة الـ mbc، ضم مسلسله إلى باقة المسلسلات الدرامية القادمة.

وأعلنت شبكة المنصة الإلكترونية شاهد VIP أنها ستعرض حلقات المسلسل عبر شاشة المنصة التابعة لمحطة أم بي سي؛ حيث نشر جان البوستر الخاص بالمسلسل ولكن "باللغة العربية" عبر إنستغرام، مؤكداً عرض المسلسل عبر منصة شاهد مدبلجا باللهجة السورية.

يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول الشاب المدعو أوزغور؛ وهو يبتعد عن العلاقات الغرامية خوفاً من الوقوع في الحب، إلى أن يقابل بطلة المسلسل أوزجي جوريل بالصدفة فيقع في حبها دون تخطيط.