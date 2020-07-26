شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام وينتهى على ربيع ومحمد عبد الرحمن من تصوير "الخطة العامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى لفريق عمل فيلم "الخطة العامية" للنجمين على ربيع ومحمد عبد الرحمن 5 أيام للانتهاء من التصوير، وتجمع المشاهد الأخيرة بين أبطال العمل مع عمرو عبد الجليل وآخرين من النجوم، حيث يواصل فريق العمل التصويرفى منطقة المنيل، وتنتقل أسرة المسلسل إلى مدينة الشيخ زايد لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، فى قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع النجم مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.

كما يعرض حالياً لمحمد عبد الرحمن توتة مسلسل "جمجموم وبم بم"، على إحدى المنصات الرقمية، ونال إشادات كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه، مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.