بعد أن أحرجها أمام الجمهور.. روبي تقصف جبهة زوج شقيقتها

متابعة بتجـــــــــــرد: سخر إسلام صيام زوج كوكي شقيقة الفنانة روبي من صورة نشرتها على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، ظهرت خلالها مرتدية “بيجاما” صفراء، ومن خلفها البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وعلّق كاتباً: “هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني!! أومال في البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!”.

وردت عليه روبي بما يشبه قصف الجنهة قائلةً: “الحلو حلو لو لسة صاحي من النوم والوحش وحش لو غسل وشه كل يوم”.

وكانت روبي أعلنت عن تقديم أول عمل درامي من بطولتها المطلقة لتقدمه في رمضان المقبل، إذ تجري جلسات تحضير لاختيار الأبطال المشاركين لها في العمل، حيث إنها لم تقدم أي أعمال درامية منذ مسلسل “رمضان كريم” الذي قدم من أربع سنوات، في حين أن آخر أعمالها في السينما كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ‏ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون. ‏