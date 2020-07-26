شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: أواجه المتحرشين بـ"البلوك".. وفضحهم ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سمية الخشاب فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها كثيرا ما واجهت التحرش فى الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفة أنها تواجه محتوى الرسائل الخارج بـ"البلوك" مشيدة بتصرف بعض النجمات فى الفترة الأخيرة بفضح المتحرشين على السوشيال ميديا.

وأضافت أنها تفاضل تلك الأيام بين أكثر من عمل سينمائى ودرامى ، بعد اعتذارها عن فيلم "صابر وراضى" أمام النجم أحمد آدم، لافتة إلى أنها لم تستقر حتى الآن على أحدهم.

وقالت النجمة سمية الخشاب إن اعتذارها عن فيلم أحمد آدم "صابر وراضى"، جاء بسبب تخوفها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمى نفسها فى التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

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كانت الفنانة سمية الخشاب قد قالت إن موضوع التحرش زاد عن حده، ويجب أن نأخذ خطوة إيجابية، موضحة أن هناك شبابا صغار السن لا يعرفون ما يفعلون ويجب توعيتهم، كما يجب أن يكون هناك مراكز تأهيل لتعريف الشباب بالقيم الأخلاقية، متمنية من نجوم الفنانين طرح أعمال فنية هامة تبرز قيم المجتمع.

وأكملت الخشاب، خلال تصريحات تليفزيونية أنه يجب أن نستعين بمدربى التنمية البشرية، ومن يعملون فى مجال التوعية لتعريف الفتيات بحقوقهم وواجباتهم، قائلة: "أنا تعرضت للتحرش وأنا فى سيارتى وعلى السوشيال ميديا ولا أجيب على أحد، وفى إحدى المرات شاهدت شخصاً يعاكس فتاة وهى ترتدى ملابس محتشمة للغاية".

ووجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى الفتيات اللواتى يتعرضهن للتحرش أو الاغتصاب، مؤكدة دعمها الشديد لكل فتاة تعرضت إلى التحرش، مشيرة إلى أن التحرش جريمة ليس لها أى مبرر.