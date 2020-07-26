صور| بسمة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة بسمة حسن لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها المصور مرشد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وتواصل الفنانة بسمة تصوير مشاهدها في فيلم "فوق الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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