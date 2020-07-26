كورونا يؤجل الموسم الخامس لـمسلسل The Crown حتى عام 2022

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"الخليج 365" من بيروت: تأجل العرض الاول للموسم الخامس من مسلسل Netflix الشهير The Crown حتى عام 2022، حيث أن تصويره لن يبدأ حتى يونيو 2021.

وتشير المصادر إلى ان التأخير ليس بسبب الإغلاق لانتشار فيروس كورونا وإنما بسبب صعوبة العمل في الاستوديو والمواقع الثابتة للتصوير فأراد المنتجين أخذ استراحة تصوير من الاجزاء السابقة.

وتم أخذ استراحة مماثلة بين الجزئين الثاني والثالث والتي شهدت كلير فوي تسلم زمام الأمور إلى أوليفيا، اما في الجزء الخامس فسنشهد إيميلدا ستونتون تقوم بدور الملكة إليزابيث الثانية بينما تؤدي ليزلي مانفيل دور الاميرة مارغريت.

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ويعتقد أن أحداث الجزء الخامس ستبدأ في أوائل التسعينيات وتنتهي في تلك الفترة حيث كشف الكاتب بيتر مورغان أنه "سيُنقل التاج إلى القرن الواحد والعشرين".

وكانت هناك العديد من اللحظات المؤثرة خلال هذا العقد منها خطاب الملكة في الذكرى الأربعين لانضمامها والتي وصفت العم بانه "الرعب السنوي"، كما أشارت إلى انهيار زواج أولادها الأمير أندرو والامير تشارلز، بالإضافة إلى وفاة الأميرة مارغريت والحريق في قلعة وندسور.

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