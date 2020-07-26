شكرا لقرائتكم خبر عن "جانى فى ملعبى" تجمع بين محمد نور وعزيز الشافعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد نور مع عزيز الشافعى فى أغنية جديدة من كلماته وألحانه تحمل اسم "جانى فى ملعبى"، توزيع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، ومن المقرر طرح برومو الأغنية فى عيد الأضحى المقبل ويتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.





من ناحية أخرى طرح محمد نور أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

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على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق‎.‎

يذكر أن آخر أعمال محمد نور نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، على ‏يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان ‏محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر ‏الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، ‏من إخراج أحمد البابلى.

وكانت آخر ألبومات محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ‏ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن ‏والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" ‏و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" ‏و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" ‏و"اتاثرت بيك".