شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران شقيق غادة عادل فى فيلم "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد مهران فى فيلم "قمر 14" الذى يلعب بطولته عدد من النجوم، على رأسهم خالد النبوى، وغادة عادل، ودينا الشربينى، ومن إخراج هادى الباجورى، ويعد الفيلم هو أول عمل يتم تصويره عقب عطلة فيروس كورونا، التى اجتاحت العالم، وجعلت صناع السينما يؤجلون طرح وتصوير أفلامهم، ويجسد مهران ضمن العمل شقيق الفنانة غادة عادل، خاصة أن العمل يعتمد على أكثر من حكاية.

وعلم ”الخليج 365” أن فيلم "قمر 14" يضم 5 خطوط درامية، وكل خط حكاية درامية يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى:

الحكاية الأولى.. غادة عادل، كريم أنور، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

التانية.. أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة.

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الثالثة.. أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيطى.

الرابعة.. دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب.

الخامسة.. خالد النبوى وشيرين رضا.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس" التى درات أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" تم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.