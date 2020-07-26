شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا المصرى امرأة لعوب أمام ماجد المصرى فى مسلسل "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة دنيا المصرى تصوير دورها فى مسلسل "الوجه الآخر"، الذى يلعب بطولته النجم ماجد المصرى، من إنتاج شركة سينرجى، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد دنيا شخصية امرأة لعوب تدعى "نهلة"، تتزوج من عدة رجال خلال أحداث المسسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

ويقدم ماجد المصرى شخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها الصراع على المال بطرق غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور،المسلسل مكون من 45 حلقة.

يشار إلى أن دنيا المصرى، شاركت فى بطولة مسلسل "البيت الكبير 3"، وشارك فى العمل كل من سوسن بدر، لوسى، مجدى كامل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد صبحى، إخراج محمد النقلى.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثان البطولات الدرامية لماجد المصرى، ويشاك فى البطولة كل من نسرين طافش، هبة الاباصيرى، محمد على رزق، حنان سليمان، وعدد كبيرمن الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش.