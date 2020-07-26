شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد مصطفى عاطف يحيى حفلا بمناسبة عيد الأضحى.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "ليلة عيد الأضحي المبارك" يحيي المنشد مصطفى عاطف حفلا غنائيا جديدا يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يوليو الجارى على يوتيوب.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية وأناشيده، منها: "قمر"، "الليلة دي"، "أنا آسف"، "من مكة للمدينة"،" كإني معاك"، "بذكركم"، "مالى فيهاش"، "اصنع فرقا"، "أم المؤمنين"، "من نسل أدم"..وغيرهما.

من ناحية أخرى شارك مصطفي في رمضان الماضي بحفل بعنوان "مناجاة النصف من شعبان"، والذى أعاد الفنان الكبير محمد ثروت للغناء، كأول حفل أونلاين للإنشاد الدينى عبر موقع يوتيوب، قرر محمد ثروت أن يطلق النسخة الثانية منه بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم". ‎

جدير بالذكر أن المنشد مصطفى عاطف هو أصغر عضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، وطالب علم أزهرى، أتم حفظ وتلاوة القرآن الكريم في سن الحادية عشرة، قدم عددا من البرامج الدينية مثل برنامج "شفت النبي"، برنامج "شكرًا حبيبي"، برنامج "صحبة" ، ويقدم الآن برنامجا إذاعيا " باب الخلق " على راديو "إنرجى".