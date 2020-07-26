مجدي الهواري عن مسرحية "علاء الدين": "فخر للفن المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بفريق عمل مسرحية "علاء الدين" وما قدموه من احتفاء للفرق الطبية على مجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن خلال الفترات الماضية في مواجهة جائحة كورونا. ونشر"الهواري" صورة من العرض المسرحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ضع تعليق على هذه الصورة، أنا تعليقي إن ما قدموه أمس هؤلاء النجوم هو فخر للفن المصري". واحتفلت أسرة كايرو شو والحضور بعيد ميلاد عز في ختام العرض. "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري.

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