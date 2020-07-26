محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة ابنتها عزة بعيد ميلادها.
ونشرت فيفي عبده صورة لابنتها عزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا عزة حبيبة قلب ماما قلبي، أنا بحبك أوي عقبال مليون سنة يا عمري".
آخر أعمال عزة مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر"، من بطولة والدتها الفنانة فيفي عبده.
وشاركت فيفي عبده في الموسم الرمضاني المنقضي، ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، استضافت على مدار 30 يومًا العديد من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تهنئ ابنتها عزة بعيد ميلادها: "بحبك أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.