فيفي عبده تهنئ ابنتها عزة بعيد ميلادها: "بحبك أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة ابنتها عزة بعيد ميلادها.

ونشرت فيفي عبده صورة لابنتها عزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا عزة حبيبة قلب ماما قلبي، أنا بحبك أوي عقبال مليون سنة يا عمري".

آخر أعمال عزة مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر"، من بطولة والدتها الفنانة فيفي عبده.

وشاركت فيفي عبده في الموسم الرمضاني المنقضي، ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، استضافت على مدار 30 يومًا العديد من النجوم.