بالأسود.. إطلالة جديدة لـ صفاء جلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

خضعت الفنانة صفاء جلال لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صفاء في الصور بإطلالة جذابة تلقائية، نالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن، صفاء جلال شاركت في حكاية "بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، محمد عز، نادية رشاد، صفاء جلال، ديانا هشام، وهاجر عفيفي ومجدي السباعي ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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